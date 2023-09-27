شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: الفراخ المجمدة تقل فى سعرها 15 جنيها عن الدواجن الحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، ارتفاع الطلب مؤخرًا على الدواجن المجمدة خاصة أنها تقل في السعر عن الدواجن الحية بحوالي 15 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن الدواجن المجمدة تكون وزن بروتين صافي.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن لـ"الخليج 365"، أن كيلو الدواجن المجمد يصل 88 جنيها وهو بروتين صافي بدون الأحشاء وغيرها من الزيادات التي تكون موجودة مع الفراخ الحية، لافتا إلى أن الاتجاه في العالم للدواجن المجمدة نظراً للمشكلات البيئية الملحوظة نتيجة ذبح الطيور الحية في نطاق المناطق الجغرافية السكنية.

وأوضح أن أسعار الدواجن في المزارع تسجل مستويات تتراوح بين 68 إلى 69 جنيها في التداولات اليوم ويصل السعر للمستهلكين بين 77 و 80 جنيها للكيلو بحسب المنطقة السكنية.