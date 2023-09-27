شكرا لقرائتكم خبر عن النفط فوق 94 دولاراً مجدداً.. وسط ترقب لإمدادات الشتاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الأربعاء، إذ ركزت الأسواق على شح الإمدادات قبيل فصل الشتاء و«الهبوط السلس» للاقتصاد الأمريكي. وبحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 94.29 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 90.70 دولار.

وأظهرت بيانات الصناعة الصادرة، الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي بنحو 1.6 مليون برميل، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 300 ألف برميل تقريبا.

ومع ذلك، استمر قلق الأسواق بشأن انخفاض مخزونات الخام الأمريكية في مركز التخزين الرئيسي في كاشينج بولاية أوكلاهوما إلى ما دون الحد الأدنى من مستويات التشغيل.

ويمكن أن يؤدي المزيد من التخفيضات في كاشينج، نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي، إلى فرض ضغوط صعودية جديدة على أسواق النفط لأنها ستزيد شح المعروض الناجم عن خفض الإمدادات الذي أقدمت عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يسمى أوبك +.

في غضون ذلك، قال نيل كاشكاري رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مينيابوليس، الثلاثاء إن «الهبوط السلس» لأكبر اقتصاد في العالم هو الاحتمال الأرجح.

لكنه أكد أيضا أن هناك احتمالا نسبته 40 بالمئة للحاجة إلى رفع أسعار الفائدة «على نحو هادف» للتغلب على التضخم.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما قد يفضي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.

ويوم الثلاثاء، صعدت أسعار النفط بما يقرب من واحد بالمئة عند التسوية بعدما انخفضت إلى أدنى مستوى في أسبوعين في التعاملات المبكرة إذ تغلبت التوقعات بشح المعروض على مخاوف تراجع الطلب بسبب عدم اليقين إزاء النمو الاقتصادي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا عند التسوية إلى 93.96 دولار للبرميل، بينما ارتعفت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا إلى 90.39 دولار.

وقال آندي ليباو رئيس شركة ليباو أويل أسوشيتس «لا تزال منتجات التكرير تحت الضغوط إذ إن المخاوف من ارتفاع أسعار النفط لفترة أطول وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول ربما تؤدي إلى انخفاض الطلب».

ومما حد من المكاسب اليوم وصول الدولار إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر بعد أن جذبت عوائد سندات الخزانة المرتفعة المستثمرين نحو العملة الأمريكية. (رويترز)