شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عضو في مجلس إدارة «سلامة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، المدرجة في سوق دبي المالي، استقالة عضو في مجلس إدارة الشركة. وأوضحت «سلامة» بأن فريح القبيسي قدم استقالته من إدارة الشركة لأسباب شخصية، وقد قبل المجلس الاستقالة.

وأضاف بيان «سلامة»: «يعرب مجلس إدارة الشركة عن خالص التقدير للخدمات التي قدمها فريح القبيسي خلال الفترة الماضية.»

يذكر أن فريح القبيسي كان قد استقال خلال الأسبوع الماضي، من مجلس إدارة «إشراق للاستثمار»، حيث قالت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن القبيسي وهو عضو غير تنفيذي - مستقل، استقال بناء على طلب مساهمين.