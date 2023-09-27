شكرا لقرائتكم خبر عن «شيميرا» تغير إسمها إلى «لونيت كابيتال ليمتد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «شيميرا كابيتال ليمتد» عن تغيير اسمها لتصبح شركة «لونيت كابيتال ليمتد» كشركة تابعة لشركة «لونيت هولدينج ريستركتد ليمتد». وأوضحت في بيان بأن «لونيت كابيتال ليمتد» هي مدير الاستثمار للصناديق الفرعية التالية:

- شيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات يوسيتس المتداول الشريحة (د) - ذات العائد الموزع.

- شيميرا ستاندرد آند بورز باكستان يوسيتس المتداول الشريحة (د) ذات العائد الموزع.

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين على الإعلان عن إطلاق «لونيت» (Lunate)، شركة إدارة الاستثمارات البديلة المستقلة في أبوظبي، حيث يبلغ إجمالي قيمة الأصول التي تديرها الشركة الجديدة أكثر من 50 مليار دولار، ما يجعلها إحدى أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووقّعت «لونيت»، ومقرها سوق أبوظبي العالمي بجزيرة المارية في أبوظبي، على اتفاقيات طويلة الأمد لإدارة حسابات منفصلة (SMAs) مع عدة عملاء عند إطلاقها، مع الالتزام بإدارة أصولهم الحالية وتخصيص رأس المال في استثمارات جديدة.