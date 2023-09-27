شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: "حياة كريمة" ساهمت فى زيادة حجم توصيل الغاز الطبيعى للصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن التوسع فى مشروعات توصيل واستخدام الغاز الطبيعى بمحافظات صعيد مصر خلال السنوات الأخيرة يستهدف توفير مردود جيد للمواطن يلمسه فى حياته اليومية وتخفيف الأعباء المالية ، خاصة وأن استخدام الغاز فى السيارات الذى شهد انتشاراً فى الآونة الأخيرة بالصعيد ومحافظات الجمهورية يوفر ما يزيد عن نصف تكلفة الوقود لصالح المواطن الذى يستفيد كذلك من تحويل سيارته بالتقسيط على سنة بدون فائدة ، لافتاً إلى أن التوسع فى توصيل الغاز لمنازل وقرى الصعيد من خلال المشروع القومى للتوصيل والمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) يقدم خدمة حضارية غير مكلفة بدون أعباء نقل وتداول أسطوانات البوتاجاز .

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والتى حضرها عبر الفيديوكونفرانس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء أشرف الداودى محافظ قنا واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر .

وأوضح الوزير أن المشروع الرئاسى ( حياة كريمة ) ساعد بقوة على زيادة حجم توصيل الغاز الطبيعى فى قرى ونجوع الصعيد لتلبية احتياجات أهالينا من قاطنى القرى ، كما أن السنوات الاخيرة شهدت تقدم كبير فى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية فى مدن الصعيد .

وأضاف الملا أن قطاع البترول عمل على إتاحة خدمات تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود فى جميع محافظات الصعيد وتحقيق الانتشار لمحطاته فى مواقع مختلفة تخدم المواطنين بالتنسيق والتعاون مع المحافظين.

وأشار الملا إلى أن توفير المنتجات البترولية والوقود السائل بالصعيد شهد نقلة نوعية بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمجمع إنتاج البنزين بأسيوط والذى عمل على تأمين هذا المنتج ذاتياً لكل محافظات الصعيد بدون الحاجة لنقله من خارجها بالشاحنات، مشيراً إلى المضى فى تنفيذ مجمع إنتاج السولار بأسيوط والذى سينعكس إيجاباً على تأمين متطلبات صعيد مصر من المنتجات البترولية المختلفة .

كما أكد الملا أن الشركات العالمية التى فازت بمزايدة البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر لأول مرة تستعد لبدء حفر الآبار الاستكشافية اعتباراً من العام المقبل بعد انتهاء مراحل إجراء الدراسات والمسوح ومعالجة البيانات الناتجة عنها ، ولفت الوزير إلى ما تحقق من نجاح فى المشروع الذى يتبع شركة جنوب الوادى ونفذته شركة بتروجلف لوضع حقل شمال جيسوم الشمالى على خريطة الإنتاج وزيادة ما يتم إنتاجه من الحقل .

كما أشاد الوزير بما تنفذه شركة جنوب الوادى من إجراءات ناجحة لخفض وترشيد الطاقة المستهلكة ورفع كفاءة استخدامها ، كما أكد أهمية أنشطة المسئولية المجتمعية لقطاع البترول فى صعيد مصر والتى راعت تلبية أولويات الدولة فى هذا المجال متمثلة بمجالى الصحة والتعليم ، مؤكداً أن اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية بالقطاع تعمل حالياً على تحقيق مساهمات ذات فعالية كبيرة فى مختلف المناطق الجغرافية المحيطة بأنشطة القطاع .

ووجه الوزير الشكر والتقدير لجميع العاملين بشركة جنوب الوادى والشركات والمشروعات التابعة على ما قدموه من عمل وجهد خلال العام والذى اتضحت آثاره فى النتائج الإيجابية التى تحققت .

واستعرض المهندس أشرف بهاء الدين رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول أبرز نتائج الأعمال خلال العام المالى 2022/2023 حيث أوضح أن منطقة البحر الأحمر للبحث والاستكشاف للبترول والغاز تشهد حالياً الانتهاء من معالجة البيانات الناتجة عن المرحلة الثانية من مشروع تجميع البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد وذلك تمهيداً لبدء حفر الآبار الاستكشافية .

وأضاف أن مناطق عمل الشركة والشركات التابعة بجنوب مصر شهدت حفر 7 آبار استكشافية خلال العام بمناطق جيسوم وغرب طويلة وطويلة غرب وشمال غرب جمسة وجبل الزيت ، وبلغ متوسط الإنتاج الإجمالى فى مناطق جنوب مصر 26 ألف برميل يومياً ، مشيراً إلى تنفيذ مشروع الإنتاج المبكر من حقل شمال جيسوم الشمالى ومحطة معالجة المياه بمنطقة تسهيلات الإنتاج بشركة بتروجلف .

وأشار بهاء الدين إلى نجاح إجراءات الشركة فى تحقيق هدف خفض استهلاك الطاقة النوعى بنسبة 3.5% وتخفيض انبعاثات الكربون بنحو 37 ألف طن، وتحقيق الربط من خلال قواعد البيانات بين الشركة وشركاتها التابعة فى إجراءات تحسين كفاءة الطاقة ، وإطلاق نظام معتمد لإدارة الطاقة بمبنى الشركة،

وفى مجال توصيل الغاز الطبيعى ارتفع إجمالى الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز الطبيعى فى صعيد مصر إلى أكثر من 8ر1 مليون وحدة سكنية و8 آلاف منشآة تجارية و 174 مصنع .

وفى مجال المسئولية المجتمعية أشار إلى مشاركة الشركة فى تنفيذ مشروعات سكنية وتنموية وأجهزة طبية ومستلزمات إعاشة للأسر الأكثر احتياجاً فى الأقصر وأسوان والبحر الأحمر .