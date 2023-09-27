شكرا لقرائتكم خبر عن «إس إيه بي» تطلق المساعد «جول» القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «إس إيه بي» SAP SE عن إطلاق مساعد رقمي عامل بالذكاء الاصطناعي التوليدي. وقالت الشركة إن المساعد الرقمي الجديد، ويُدعى «جول» Joule، يتسم بالقدرة على فهم اللغات الطبيعية، مؤكّدة أنه سوف يساهم في تغيير طريقة إدارة الأعمال.

ومن المقرّر أن تدمج «إس إيه بي» المساعد الرقمي «جول» في جميع حلولها السحابية المؤسسية، لإتاحة رؤىً استباقية وسياقية أمام المؤسسات على امتداد مجموعة الحلول التي تطوّرها «إس إيه بي»، إضافة إلى المصادر الخارجية التي تستعين بها. ويساهم «جول» في تحسين الإنتاجية وتحقيق نتائج تجارية أفضل بطريقة آمنة ومتوافقة مع متطلبات الأعمال، وذلك من خلال الفرز السريع للبيانات ووضعها في سياقها من أنظمة متعددة لعرض رؤى أكثر ذكاءً، تساعد «جول» الأشخاص على إنجاز العمل بشكل أسرع وتحقيق نتائج أعمال أفضل بطريقة آمنة ومتوافقة. ويستند المساعد الرقمي الجديد على سجل «إس إيه بي» الحافل بالإبداعات التقنية الثورية التي تؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسة.

وبهذه المناسبة، قال كريستيان كلاين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «إس إيه بي»، إن لدى المساعد الرقمي «جول» القدرة على صياغة أسلوب جديد ومبتكر لعمل المؤسسات والأفراد الذين يديرونها حول العالم، مشيرًا إلى وجود نحو 300 مليون مستخدم مؤسسي حول العالم يعملون بانتظام مع حلول «إس إيه بي» السحابية. وأضاف: «يعتمد»جول«على موقع»إس إيه بي«الفريد الواصل بين الأعمال والتقنية ويبني على النهج الموثوق به والمسؤول تجاه الذكاء الاصطناعي المؤسسي، نظرًا لتجاوزه القدرة على تمييز الأقوال والوصول إلى إدراك المقاصد».

ومن المقرّر دمج «جول» في تطبيقات «إس إيه بي» المؤسسية التي تشمل الموارد البشرية والشؤون المالية وسلاسل التوريد والمشتريات وتجربة العملاء، بالإضافة إلى منصة «إس إيه بي» لتقنيات الأعمال SAP Business Technology Platform، ليساهم في إحداث التحوّل في تجربة مستخدمي «إس إيه بي». ويقوم الموظفون ببساطة بطرح الأسئلة على «جول» أو صياغة مشكلة تتطلّب حلًا، بلغة واضحة، للحصول على إجابات ذكية مستمدة من مجموعة كبيرة من بيانات الأعمال والنصوص والصور والرؤى التجارية من مختلف جوانب حلول «إس إيه بي» ومصادر الجهات الخارجية ذات العلاقة، مع الاحتفاظ بالسياق.

من ناحيته، قال فيل كارتر نائب الرئيس لمجموعة أبحاث قيادة الفكر العالمية لدى «آي دي سي»، إن زيادة انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي يستدعي العمل لضمان تحقيق عائد قابل للقياس على الاستثمار، وأضاف: «تدرك»إس إيه بي«أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيصبح في نهاية المطاف جزءًا من نسيج الحياة اليومية والعمل، لذلك تستغرق الوقت الكافي لبناء مساعد رقمي للمؤسسات يركز على تقديم استجابات قائمة على سيناريوهات واقعية، مع الحرص على وضع القواعد الكفيلة بأن تضمن كون هذه الاستجابات مسؤولة أيضًا».

ويعتمد المساعد الرقمي الجديد على حلول الذكاء الاصطناعي للأعمال «بزنس إيه آي» Business AI الحالية التي تقدمها «إس إيه بي»، ويستفيد منها أكثر من 26 ألفًا من عملاء الحلول السحابية لدى الشركة على امتداد السيناريوهات وحلول الشركاء المتعددة.