الاقتصاد

كينيا تسدد 238 مليون دولار لشركات وقود إماراتية وإقليمية

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خنساء الزبير
قامت كينيا بتسوية قيمة واردات وقود حصلت عليها من شركات إماراتية وإقليمية أخرى، بموجب اتفاقية شراء بالأجل بقيمة 238.8 مليون دولار.
وقالت وزارة الخزانة الوطنية الكينية في بيان: إن الأموال تم تحويلها إلى كلٍ من «أدنوك، إينوك، أرامكو- الفجيرة، جلوبال تريدينج المحدودة»؛ وذلك مقابل شحنات النفط التي تم تسليمها في مارس وإبريل الماضي.
وبموجب شروط الاتفاق تؤجل حكومة كينيا مدفوعات شحنات الوقود لمدة 6 أشهر بعد أن كان يتعين عليها في السابق دفع 500 مليون دولار شهرياً مقابل الواردات خلال أسبوع من التسليم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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