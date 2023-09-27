شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوراق المالية» تطلق برنامج رواد الأسواق المالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع، برنامج «رواد الأسواق المالية» بالتعاون مع صندوق الوطن وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي.

وجرى على هامش إطلاق البرنامج توقيع مذكرتي تعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع وكل من صندوق الوطن وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، تؤسس لشراكة استراتيجية وعمل مشترك يسهم في بناء الكوادر العلمية المواطنة ويؤسسهم لمزاولة أعمال القطاع المالي بالدولة بما فيها مجال أسواق الأوراق المالية وتعريفهم بمبادئ الاستثمار فيها وإدارة المخاطر والتحديات المتوقعة في ظل التطور التكنولوجي، ووفقاً للأنظمة والقوانين المالية في دولة الإمارات.

حضر مراسم إطلاق البرنامج الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن، وعبدالله السويدي عضو مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومدير إدارة الموارد البشرية في سوق أبوظبي العالمي، إلى جانب محمد خليفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، وعدد من المديرين والمسؤولين لدى الجهات المشاركة.

وأعلنت مريم السويدي خلال كلمتها الافتتاحية عن انطلاق مرحلة جديدة من مراحل التعاون المثمر بين الهيئة وشركائها لتمكين الكفاءات الوطنية في مجال الخدمات المالية والاستثمار في الشباب وتطوير برنامج فعال يراعي طاقاتهم ويؤهلهم لمزاولة أعمال القطاع المالي بالدولة ويزودهم بالإمكانات والأدوات التي تمكنهم من المنافسة وتحقيق أفضل الإنجازات عالمياً.

الاستفادة من الفرص

وقال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن: «إن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع لإطلاق برنامج «رواد الأسواق المالية» يعد خطوة مهمة لتأهيل شباب الإمارات لهذا المجال الحيوي، وتمكينهم من خلال التدريب والدعم والرعاية من القطاع الخاص وهو المجال الأول الذي يعمل عليه صندوق الوطن منذ إنشائه، مشيداً بالاهتمام الكبير الذي أبدته هيئة الأوراق المالية للتعاون مع صندوق الوطن، لإطلاق هذا البرنامج التدريبي المتخصص، والذي يؤهل الكوادر الإماراتية لاقتحام هذا المجال».

وعبر القرقاوي عن أمله بأن يكون التعاون مع «الأوراق المالية» لإطلاق هذا البرنامج التدريبي المهم، هو مجرد بداية لمزيد من التعاون من أجل أبناء وبنات الإمارات ومشاركتهم الفعالة في مستقبل الصناعة المالية بالدولة وعلى مستوى العالم، موضحاً أن صندوق الوطن سيظل داعماً لشباب الوطن في مختلف المجالات.

إعداد الكوادر

ومن جهته، قال عبدالله السويدي، عضو مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومدير إدارة الموارد البشرية في سوق أبوظبي العالمي: «تعتز الأكاديمية بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع وصندوق الوطن، عبر تقديم برنامج تدريبي متكامل يستهدف إعداد الكوادر البشرية الوطنية لتمكينهم بالمعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الأنشطة الاستثمارية وأعمال الأوراق المالية، وتعزيز قدراتهم على مواكبة مستقبل الصناعة المالية وفق أسس علمية صحيحة، بما يتناسب مع الأنظمة والقوانين المالية المحلية، ويتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية».

أهداف برنامج رواد

وتتمثل أهداف برنامج رواد الأسواق المالية في تعريف المشاركين بأهمية الأسواق المالية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتزويد المنتسبين فيه بالمبادئ الأساسية في الاستثمار في الأوراق المالية وآليات إدارة المخاطر المتوقعة، والتعريف بالمشتقات وأهمية التمويل الإسلامي والتمويل المستدام، إلى جانب تسليط الضوء على الأنظمة والقوانين المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستعراض مستقبل صناعة الأوراق المالية في ظل التطور التكنولوجي.