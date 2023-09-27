شكرا لقرائتكم خبر عن «سلوشنز» توقع عقدا مع «إس تي سي» بـ 300 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات «سلوشنز» عن توقيعها مجموعة من العقود مع شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) لتوفير خدمات مدارة شاملة من خلال بناء وتوسعة منصات البنية التحتية السحابية في مراكز البيانات وإدارة وتشغيل البنية التحتية للتطبيقات المختلفة التابعة لشركة إس تي سي، بقيمة تقدر بنحو 300 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»: إن العقد يتضمن بناء وتوسعة منصات البنية التحتية السحابية في مراكز البيانات، وتشغيل البنية التحتية للتطبيقات بمختلف النطاقات (الخوادم، الشبكات الداخلية وغيرها)، إضافة إلى إدارة البنية التحتية للتطبيقات من خلال الدعم والتشغيل لها (الخوادم، الشبكات الداخلية وغيرها)، وبناء وتوسعة منصات البنية التحتية السحابية، وتوفير الخدمات الاستشارية السحابية.

وأوضحت أن مدة العقد سنتان، فيما سيظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الرابع من العام 2023م، مشيرة إلى أن «إس تي سي» تعتبر المساهم الأكبر في الشركة وتملك ما نسبته 79% من أسهم سلوشنز.