شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تفتح على تراجع طفيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت الأسهم الأوروبية على تراجع طفيف اليوم الأربعاء وسط استمرار مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين وأخرى بشأن إبقاء البنوك المركزية لأسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول.

وهبط المؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش وفي مساره لمواصلة خسائره لجلسة خامسة كما هبط المؤشر داكس الألماني 0.2 %.

وتراجع سهم إتش اند إم بنسبة 1% بعد أن قالت الشركة إن المبيعات تراجعت في سبتمبر، لكنها سجلت ارتفاعا أكبر من المتوقع في الأرباح الفصلية بسبب خفض النفقات.

وهبطت أسهم إن.إن جروب بما يقارب 7%