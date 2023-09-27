شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الطوابير.. نفاد غالبية وحدات المرحلة الثانية في نخلة جبل علي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

عادت طوابير المشترين وممثلي الملاك إلى مركز مبيعات شركة «نخيل» العقارية مع إطلاق الطرح الخاص من وحدات الفلل والأراضي السكنية للمرحلة الثانية ضمن مشروع «نخلة جبل علي» في دبي.

وتسابق المشترون منذ مساء أمس الثلاثاء لحجز مواقعهم في طوابير الانتظار، التي امتدت إلى الساحات الخارجية لمركز مبيعات «نخيل» للفوز بفرصتهم الاستثمارية وتملك منزل في هذا المشروع الحيوي الذي انضم من جديد الى حركة التطوير العمراني في الإمارة.

وعلمت ”الخليج 365”، من مصادر مقربة في «نخيل»، أن الشركة باعت خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء غالبية الفلل والأراضي ضمن هذا الطرح الخاص، وتوقعت نفادها بالكامل قبل نهاية اليوم.

وكانت «نخيل» قد باعت جميع وحدات الفلل والأراضي السكنية ضمن المرحلة الأولى التي شملت 4 سعفات، لتعود خلال فترة قصيرة للإعلان عن المرحلة الثانية لتلبية الطلب القوي على مشروع «نخلة جبل علي».