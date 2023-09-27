شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكي الياباني يعوض خسائره وينهي الجلسة على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طوكيو 27 سبتمبر أيلول (رويترز) - أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع اليوم الأربعاء وتعافى من أدنى مستوى في شهر مع اقتناص مستثمرين لأسهم شركات لضمان الحصول على حصص من توزيعات أرباحها.

وصعد نيكي 0.18 % إلى 32371.90 نقطة بعد أن تراجع إلى 31960.32 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 28 أغسطس.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.32 % إلى 2379.53 نقطة.

واحتاج مستثمرون إلى شراء أسهم بنهاية الجلسة اليوم حتى يكون لهم الحق في الحصول على توزيعات من أرباح الشركات التي تعتبر سبتمبر نهاية النصف الأول من العام المالي.

وعوضت شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق خسائر مبكرة لتنهي الجلسة على صعود 1.74 % مما قدم أكبر دعم لنيكي.

وارتفع سهما شركتي دايتشي سانكيو وتشوجاي للصناعات الدوائية 3.52 % و4.07 على التوالي. وصعد قطاع الأدوية 1.72 % ليصبح الأفضل أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو.

لكن سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو تراجع 1.52 % مما شكل أكبر ضغط على المؤشر نيكي.