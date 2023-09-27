شكرا لقرائتكم خبر عن 1.63 مليار ريال.. إنفاق المستهلكين بالسعودية على «المطاعم والمقاهي» في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قطاع المطاعم والمقاهي تصدّر القطاعات في قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 23 سبتمبر الحالي، بقيمة عمليات بلغت 1.638 مليار ريال، بارتفاع قدره 0.1%، مسجلا 50.292 مليون عملية بتراجع 2.1 %.

وبحسب تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية، جاء قطاع الأطعمة والمشروبات في المرتبة الثانية بقيمة عمليات بلغت نحو 1.568 مليار ريال بتراجع 11.5%، وبعدد عمليات 41.344 مليون عملية بانخفاض 5.9%.

السلع والخدمات المتنوعة

أشار التقرير إلى أن قطاع السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت 1.195 مليار ريال، بينما في المرتبة الرابعة قطاع محطات الوقود بقيمة عمليات بلغت 743.365 مليون ريال.

ووفقا للتقرير جاء قطاع الصحة في المرتبة الخامسة مسجلًا 730.446 مليون ريال، بينما جاء سادسا قطاع النقل بقيمة عمليات بلغت نحو 666.909 مليون ريال.

وبحسب التقرير جاء قطاع الملابس والأحذية سابعا بقيمة عمليات بلغت 633.296 مليون ريال.

وأوضحت النشرة أن قطاع مواد التشييد والبناء جاء في المرتبة الثامنة بقيمة عمليات بلغت 328.178 مليون ريال، تلاه قطاع الأثاث بقيمة عمليات بلغت 322.004 مليون ريال.

وأفادت النشرة بأن قطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية جاء في المرتبة التاسعة بقيمة عمليات بلغت 273.688 مليون ريال، تلاه قطاع الترفيه والثقافة بقيمة عمليات بلغت 260.564 مليون ريال.

10.869 مليار ريال مبيعات نقاط البيع

وبلغ إجمالي قيمة مبيعات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 23 سبتمبر الحالي نحو 10.869 مليار ريال، مقابل 11.186 مليار ريال، في الأسبوع السابق عليه، متراجعا بنسبة 2.8%، فيما بلغ عدد العمليات 173.910 مليون عملية، مقابل 181.876 مليون عملية، بانخفاض 4.4%.

وأشار التقرير إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من بين المدن، بقيمة عمليات بلغت 3.634 مليار ريال بانخفاض قدره 3.4%، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.590 مليار ريال، بينما جاءت في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 554.894 مليون ريال، منخفضة بنسبة 2.4%، بينما بلغ عدد العمليات 7.386 مليون عملية بانخفاض قدره 3.1%.

ولفت التقرير إلى أن مكة المكرمة جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة عمليات بلغت نحو 426.902 مليون ريال، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة المدينة المنورة بقيمة عمليات بلغت 419.248 مليون ريال.

وجاءت مدينة الخبر في المرتبة السادسة بقيمة عمليات بلغت 338.876 مليون ريال، بارتفاع 4.8% على أساس أسبوعي.