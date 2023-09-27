“الكردي” رئيساً للجنة الوطنية السعودية لغرفة التجارة الدولية و”المشاري” نائباً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

انتخبت اللجنة الوطنية السعودية لغرفة التجارة الدولية ICC-SA باتحاد الغرف السعودية المهندس أسامة بن محمد الكردي رئيساً، ومحمد بن عبد الرحمن المشاري نائباً له، وذلك للدورة الجديدة للجنة 2023 – 2026، فيما ضمت عضوية اللجنة (18) عضواً من أصحاب الأعمال يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة.

وأوضح المهندس أسامة الكردي أن اللجنة ستعمل على خطة مستقبلية إستراتيجية لتعزيز دورها في تحقيق برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030 ونقل مواقف المملكة الاقتصادية ومبادراتها إلى مجتمع الأعمال العالمي، وخصوصاً في مجال التجارة والصناعة والاستثمار والتحكيم من خلال اللجان ذات الصلة، مبيناً أن اللجنة الوطنية السعودية لغرفة التجارة الدولية هي حلقة وصل مهمة بين غرفة التجارة الدولية بباريس وقطاع الأعمال السعودي، حيث تعمل على تعظيم استفادة المملكة من عضويتها في هذه المنظمة الدولية ذات التأثير الكبير على العمل التجاري الدولي، إضافة إلى أنها تمثل منصة لتمكين مشاركة قطاع الأعمال السعودي في الفعاليات العالمية، وتقديم مختلف التصورات التي تخدم مصالح القطاعات الاقتصادية والاقتصاد السعودي بوجه عام.

يذكر أن اللجنة الوطنية السعودية لغرفة التجارة الدولية ICC-SA تعد من بين أوائل الغرف التي تم إنشاؤها في المنطقة، وتمثل مصالح القطاع الخاص السعودي والاقتصاد الوطني في غرفة التجارة الدولية بباريس، والمحافل الدولية، وتعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية.