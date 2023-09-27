شكرا لقرائتكم خبر عن «نيكاي» الياباني يتعافى من أدنى مستوى في شهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع المؤشر نيكاي الياباني، الأربعاء، وتعافى من أدنى مستوى في شهر، مع اقتناص مستثمرين لأسهم شركات لضمان الحصول على حصص من توزيعات أرباحها.

وصعد نيكاي 0.18% إلى 32371.90 نقطة، بعد أن تراجع إلى 31960.32 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 28 أغسطس/آب.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.32% إلى 2379.53 نقطة.

واحتاج مستثمرون إلى شراء أسهم بنهاية الجلسة اليوم حتى يكون لهم الحق في الحصول على توزيعات من أرباح الشركات التي تعتبر سبتمبر/أيلول نهاية النصف الأول من العام المالي.

وعوضت شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق خسائر مبكرة لتنهي الجلسة على صعود 1.74%، ما قدم أكبر دعم لـ «نيكاي».

وارتفع سهما شركتي «دايتشي سانكيو» و«تشوجاي» للصناعات الدوائية 3.52% و4.07 على التوالي. وصعد قطاع الأدوية 1.72% ليصبح الأفضل أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو.

لكن سهم «فاست ريتيلينج»، المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» تراجع 1.52%، ما شكل أكبر ضغط على المؤشر نيكاي. (رويترز)