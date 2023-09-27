شكرا لقرائتكم خبر عن «إي آند» تنضم إلى تحالف «إديسون» العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «إي آند» عن انضمامها إلى تحالف «إديسون» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ما يعزز التزامها بإحداث تأثير إيجابي حول العالم من خلال إعطاء الأولوية للشمول الرقمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لتصبح أول مجموعة تكنولوجيا في المنطقة وشمال إفريقيا تنضم إلى هذا التحالف.

ويعد تحالف «إديسون» الذي انطلق عام 2021، مبادرة عالمية تسعى إلى تحسين حياة الملايين من الأشخاص من خلال تمكين وصولهم إلى الحلول الرقمية في مجالات الرعاية الصحية، والتمويل، والتعليم، بأقل التكاليف الممكنة.

وتعهدت «إي آند» عبر انضمامها لهذا التحالف، بالمساهمة الفعالة في هذه المهمة، والسعي المتواصل لتحسين حياة 30 مليون فرد، من خلال تعزيز وصولهم إلى الشبكة، وتوفير الخدمات المالية الرقمية، والتعليم التكنولوجي لهم بحلول عام 2025.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»: «يعكس انضمام «إي آند» إلى تحالف إديسون التزامنا بتحقيق الشمول الرقمي وإتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من قدرات العصر الرقمي سريع التطور. ويمثل سعينا لدعم المجتمعات التي تعاني نقص خدمات الإنترنت، أحد القيم الأساسية في المجموعة، ويتجسّد ذلك بحرصنا على المساهمة في توفير حلول الاتصال لمختلف الأفراد والمجتمعات، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي العالمي».

وأضاف دويدار: «تلتزم»إي آند «بالعمل وفقاً لرؤية وأهداف القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في مواجهة تحديات الشمول الرقمي، وينصّب تركيزنا على تجاوز العقبات المرتبطة بالتكاليف وإمكانية الوصول وسهولة الاستخدام، وذلك بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، لتوفير إمكانات العصر الرقمي للجميع».

من جانبه، قال كلاود دير، ممثل الرئيس لتحالف «إديسون» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي:«يشكل التحالف منصة تضم شبكة واسعة من الشركاء والجهات المعنية، لا سيما الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الأكاديمية والقطاع الخاص لضمان استدامة هذا النموذج الإنمائي والوصول إلى الشمول الرقمي العالمي الذي يؤثر بشكل إيجابي في حياة مليار شخص حول العالم بحلول عام 2025، ويسعى لتحفيز المزيد من الشراكات لتحقيق هذه الأهداف، وتبادل الأفكار والمعرفة وتبني أفضل المبادرات في هذا الإطار».

وقال هاريسون لانج، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في «إي آند»: «نقدر الدور المهم لتحالف إديسون والتقدم الكبير الذي أحرزه بوصوله إلى منتصف خارطة الطريق لتحقيق هدفه المتمثل في تمكين وصول مليار شخص حول العالم إلى الخدمات الرقمية ويمثل الانضمام إلى التحالف فرصة مهمة لإحداث تأثير إيجابي دائم من خلال تحقيق الشمول الرقمي العالمي ودعم أهداف التحالف».

ويجمع تحالف «إديسون» 50 مديراً تنفيذياً ووزيراً، و100 منظمة من مختلف القطاعات والصناعات لمعالجة الفجوة الرقمية العالمية واستطاع حتى الآن، التأثير بشكل إيجابي على حياة 454 مليون شخص من خلال 250 مبادرة في 90 دولة.