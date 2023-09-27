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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المدير الشريك في VentureX : موقع المصنع على البحر الأحمر يجعله أقرب للموارد الأولية لتصنيع السيارات وهذا يساعد في خفض التكاليف والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد “يوسف حميد الدين” المدير الشريك في VentureX، أن موقع مصنع لوسيد على البحر الأحمر يجعله أقرب للموارد الأولية لتصنيع السيارات.
وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن إنشاء لوسيد مصنعا لصناعة السيارات على أرض المملكة العربية السعودية، هو أكبر دليل على أن المملكة باتت تمتلك بيئة استثمارية مهمة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.
وبين أن إقامة المصنع على البحر الأحمر سيوفر التكاليف وذلك لقرب الموقع من الموارد اللازمة لتصنيع السيارات.