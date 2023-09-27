شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: نعمل على بناء 500 ألف غرفة فندقية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير السياحة أحمد الخطيب، إن السعودية تعمل على بناء ما بين 400 و500 ألف غرفة فندقية جديدة وذلك في مشاريع نيوم والقدية والدرعية وغيرها، مشيرا إلى أن ذلك ما أعلن من الجانب الحكومي فقط، فيما سيضيف القطاع الخاص أكثر من ذلك.

وأضاف خلال افتتاح فعاليات اليوم العالمي للسياحة في الرياض، اليوم الأربعاء، أن السعودية بحاجة إلى توفير مليون وظيفة في قطاع السياحة خلال العشر سنوات المقبلة، فيما ستوفر 200 ألف وظيفة خلال 3 أو 4 سنوات، ويتبقى 800 ألف وظيفة.

وأشار إلى أن العنصر البشري محوري في القطاع السياحي رغم أهمية التقدم التكنولوجي وما يقدمه من تطورات مهمة، منوها بأهمية القطاع الاقتصادية باعتباره محركاً للوظائف في العالم.

ودعا الوزير إلى ضرورة تعاون الجميع عالميا وإقليميا من أجل تطوير وجهات جديدة، واكتشافها لتطوير الفرص المتاحة في قطاع السياحة.

وانطلقت في وقت سابق اليوم، فعاليات يوم السياحة العالمي الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى في الرياض، يومي 27 - 28 سبتمبر الجاري، مشاركة أكثر من 500 من القادة والخبراء والمسؤولين في قائمة المتحدثين في الجلسات الحوارية المصاحبة ليوم السياحة العالمي، من 120 دولة حول العالم.

وتأتي مشاركة المتحدثين من أجل رسم الخطوط العريضة لنمو وازدهار القطاع السياحي العالمي، كما يعكس حجم المشاركة الاستثنائي في هذه المناسبة المهمة، والتي تعد الاحتفاء الأكبر بيوم السياحة العالمي منذ انطلاقتها قبل 43 عاماً .