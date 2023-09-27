شكرا لقرائتكم خبر عن «لينكدإن» تكشف قائمة أبرز الشركات الناشئة في الإمارات والسعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت لينكدإن، عن تصنيفها السنوي لأبرز 10 شركات ناشئة في دولة الإمارات، وذلك للشركات التي أظهرت نمواً استثنائياً خلال السنة الماضية. وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي وركود أسواق العمل، أظهر سوق الإمارات مرونة في مواجهة التقلبات وزيادة في التوظيف بنسبة 49% في شهر أغسطس من هذا العام مقارنة بشهر أغسطس عام 2019 قبل الوباء.

وقد انتقلت هذه المرونة إلى عالم الشركات الناشئة، حيث استطاعت الشركات المدرجة في القائمة الازدهار في ظل التحديات التي تبعت أزمة الوباء العالمية والاستمرار في الابتكار والاستثمار في أفضل المواهب، في مؤشر على الفرص المستقبلية التي تنتظرها. يتم نشر قائمة لينكدإن لأبرز الشركات الناشئة سنوياً، وهي مصممة لتكون مصدراً موثوقاً به يقدم إرشادات للمهنيين الذين قد يبحثون عن فرص عمل جيدة مع الشركات الناشئة.

وتضم قائمة أبرز الشركات الناشئة في دولة الإمارات لعام 2023:

إيكار ekar

كفو CAFU

ذا چيفينج موڤمنت The Giving Movement

هاب باي Hubpay

بيور هارفست للمزارع الذكية Pure Harvest Smart Farms

يوك براندز Yolk Brands

ياب YAP

تابي Tabby

نيم كارد NymCard

جربتيك Grubtech

أبرز التوجهات الملحوظة من خلال قائمة أفضل الشركات الناشئة لهذه السنة:

زيادة الطلب على خدمات السيارات: نرصد نمو مجال خدمات السيارات مثل تأجير السيارات وتزويد الوقود والتصليح وغيرها من الخدمات، وذلك من خلال ظهور الشركتين إيكار (رقم 1) وكفو (رقم 2) مجدداً إلى القائمة.

استمرار هيمنة شركات التكنولوجيا المالية Fintech: لا تزال شركات التكنولوجيا المالية بجميع أشكالها تتمتع بحضور قوي على القائمة، وقد ظهر بعضها للسنة الثانية على التوالي مثل منصة الشراء الآن والدفع لاحقاً تابي (رقم 8). ومن بين شركات التكنولوجيا المالية الأخرى المدرجة في القائمة ياب (رقم 7)، وهو تطبيق مصرفي رقمي ذكي ونيم كارد (رقم 9)، وهي منصة لإصدار وتشغيل المدفوعات.

نمو قطاع المأكولات والمشروبات (F&B): تُظهر قائمة هذا العام نمواً ضمن منصات وشركات المأكولات والمشروبات مثل شركة يوك براندز (رقم 6)، وهي شركة استثمار في المطاعم تدير سلاسل الوجبات السريعة المحلية مثل Pickl وBonBird، وشركة جربتك (رقم 10)، وهي منصة متعددة القنوات لإدارة المطاعم وتشغيل المطابخ السحابية، والتي ظهرت لأول مرة في القائمة.

شركات السعودية

كذلك، أعلنت «لينكدإن» عن أبرز 10 شركات ناشئة في المملكة العربية السعودية، وتضم:

لوسيديا Lucidya

تمارا Tamara

زد Zid

نعناع Nana

طويق Tweeq

ليندو Lendo

جاذر إن Gathern

سلة Salla

سوم Soum

ساري Sary

أبرز التوجهات الملحوظة من خلال قائمة أفضل الشركات الناشئة لهذه السنة:

آفاق جديدة للابتكار: تستكشف الشركات الناشئة في المملكة مجالات جديدة للإبداع وإيجاد أفكار خلاقة، حيث شهدنا إطلاق شركة رصد وتحليل المحتوى لوسيديا (رقم 1)، ومنصة تأجير بيوت العطلات جاذر إن (رقم 7).

ازدهار حلول التكنولوجيا المالية Fintech: تستمر شركات التكنولوجيا المالية المبتكِرة في الاستفادة من نمو النظام المالي في المملكة وذلك لتعزيز ريادتها في التصنيف السنوي للشركات الناشئة، وتشمل قائمة هذا العام منصة تمارا (رقم 2)، وطويق (رقم 5)، وشركة ليندو (رقم 6).

نمو مستدام في مجال التجارة الإلكترونية: يُقدر رواد الأعمال في المملكة أهمية تقديم قيمة مضافة في القطاعات التقليدية مثل قطاع التجارة الإلكترونية، ما يسهم في تنمية شركاتهم الناشئة بصورة مستدامة. وفي هذا القطاع نلحظ حضوراً قوياً من شركات مثل زد (رقم 3) والتي تعمل على تمكين التجار من التحول إلى التجزئة بشكلها الحديث، ونعناع (رقم 4) وهي منصة إلكترونية لتوصيل البقالة، وسلة (رقم 8) وهي منصة التجارة الإلكترونية الصاعدة، وسوم (رقم 9) وهي منصة بيع وشراء الأجهزة المستعملة، وساري (رقم 10) وهي منصة التجارة الإلكترونية من الشركات إلى الشركات.

يتم إصدار قائمة أبرز الشركات الناشئة من قبل فريق لينكدإن للأخبار وذلك عن طريق تحليل مليارات التفاعلات بين ما يزيد على 950 مليون عضو على المنصة.

المنهجية

يتم تحديد القائمة بناء على أربعة محاور وهي: نمو عدد الموظفين، والتفاعل والاهتمام بالوظائف المتاحة في هذه الشركات، وجذب أبرز المواهب.

نمو عدد الموظفين: يتم قياس نسب نمو العاملين في الشركة بنسبة الزيادة في عدد العاملين خلال المدة المحددة بالمنهجية، والتي يجب أن تكون 10% على الأقل.

التفاعل: يعتمد التفاعل على المشاهدات والمتابعات التي يقوم بها غير الموظفين لصفحة الشركة على لينكدإن، بالإضافة إلى عدد غير الموظفين الذين يشاهدون الملفات الشخصية للموظفين في تلك الشركة الناشئة.

الاهتمام بالوظائف المتاحة: يتم قياس معدل الاهتمام بالوظائف المتاحة في هذه الشركات من خلال معدل زيارة الأعضاء لصفحة الوظائف المتاحة ومعدل التقدم لهذه الوظائف، ويشمل ذلك منشورات الوظائف المدفوعة وغير المدفوعة.

جذب أبرز المواهب: يتم حساب معدل جذب أبرز المواهب من خلال عدد الموظفين الجدد الذين قامت هذه الشركات بجذبهم من أبرز الشركات على لينكدإن، كنسبة إجمالي عدد العاملين في الشركات الناشئة.

للتأهل للقائمة، يجب أن تكون الشركة مستقلة بالكامل، وذات ملكية خاصة، ولديها 30 موظفاً أو أكثر، على أن يكون عمر إنشاء الشركة 7 أعوام أو أقل وأن يكون مقرها الرئيسي في الدولة التي تنشر فيها القائمة. ونستثني من ذلك كل شركات التوظيف والمؤسسات البحثية والفكرية وشركات رأس المال الاستثمارية وشركات المحاماة وشركات استشارات الإدارة والتكنولوجيا والهيئات غير الربحية والشركات الداعمة للشركات الناشئة والكيانات الحكومية. إن الشركات الناشئة التي سرّحت 20% أو أكثر من قوتها العاملة استناداً إلى إعلانات الشركة أو مصادر عامة موثوقة في الفترة الممتدة ما بين 1 يوليو 2022 وتاريخ إطلاق القائمة، تُعتبر غير مؤهلة. يتم اتخاذ هذه القرارات من قبل فريق الأخبار في لينكدإن استناداً إلى بيانات الشركة و/أو وكالات الأنباء الموثوق بها.