شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. فوائد الرهن العقاري عند أعلى مستوى منذ 23 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار الفائدة على الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2000، مما أثر سلباً في طلبات شراء المنازل المتدنية بالفعل.

وارتفع متوسط ​​سعر الفائدة الثابت على الرهن العقاري لمدة 30 عاماً بمقدار 10 نقاط أساس إلى 7.41% في الأسبوع المنتهي في 22 سبتمبر/ أيلول، وفقاً لبيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري الصادرة الأربعاء. ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر طلبات شراء المنازل إلى 144.8، وهي واحدة من أدنى القراءات منذ عقود.

وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل، تستمر أسعار المنازل في الارتفاع وسط محدودية المعروض من المنازل المعروضة للبيع.

وجزء من سبب هذا المخزون الهزيل هو أن العديد من أصحاب المنازل لا يريدون الانتقال في بيئة المعدلات المرتفعة الحالية. وقد يؤدي الانتقال إلى خسارة معدل الرهن العقاري المنخفض الذي أغلقته في السنوات السابقة.

حوافز لجذب المشترين

وتدخلت شركات البناء لتجديد مخزون المساكن وقدمت حوافز لجذب المشترين المحتملين إلى سوق البناء الجديد. ولكن لا يوجد سوى قدر كبير من الطلب الذي يمكنهم جذبه عندما تكون تكاليف الاقتراض مرتفعة للغاية. كما انخفض المقياس العام لطلبات الرهن العقاري، والذي يتضمن نشاط إعادة التمويل.

ومن غير المرجح أن تظهر معدلات الرهن العقاري أي تحسن في المستقبل القريب. وشدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي على أن «البنك المركزي سيبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة، وربما يرفعها إلى مستويات أعلى، إذا فشل التضخم في التراجع نحو هدفه البالغ 2%».

ويستخدم الاستطلاع، الذي يتم إجراؤه أسبوعياً منذ عام 1990، ردوداً من مصرفيي الرهن العقاري والبنوك التجارية وصناديق الادخار. وتغطي البيانات أكثر من 75% من جميع طلبات الرهن العقاري السكني بالتجزئة في الولايات المتحدة.

(بلومبيرغ)