شكرا لقرائتكم خبر عن «سوق أبوظبي» و«الشارقة الإسلامي» يمكنان المستثمرين من المشاركة في الاكتتابات رقميا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توقيع اتفاقية مع مصرف الشارقة الإسلامي لتسهيل مشاركة المستثمرين في الاكتتابات العامة رقميًا. وبموجب هذه الاتفاقية، يتعاون سوق أبوظبي للأوراق المالية مع مصرف الشارقة الإسلامي لتسهيل عملية حصول عملاء المصرف على رقم مستثمر وطني (NIN) في السوق وفتح حسابات التداول مما يتيح لعملاء المصرف الاشتراك في الاكتتابات العامة في دولة الإمارات عبر منصة الاكتتاب الالكتروني الخاصة بالسوق.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز الوصول إلى خدمات السوق المتنوعة وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال الاستفادة من الرقمنة والتكنولوجيا. ومن الجدير بالذكر أنه في النصف الأول من عام 2023، حافظ سوق أبوظبي للأوراق المالية على مجموعة قوية من الاكتتابات العامة الأولية، بقيمة 3.7 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 75٪ من إجمالي رأس المال الذي تم جمعه من خلال الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسر سوق أبوظبي للأوراق المالية الدخول في شراكة مع مصرف الشارقة الإسلامي لتعزيز خدماتنا الرقمية وتوفير آلية استثمار أكثر سلاسة للمستثمرين. وتعد مثل هذه الشراكات أحد المبادئ الأساسية لاستراتيجيتنا نحو دعم الوصول إلى فرص النمو الفريدة التي توفرها المجموعة المتنوعة من المنتجات في السوق. وسنستمر في دعم عمليات الإدراج بشكل فعال وتقديم مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات التي تلبي الاحتياجات المستمرة للمصدرين والمستثمرين.»

بدوره، قال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «نسعد بهذا التعاون المميز مع سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يحتل مكانة مرموقة في عالم المال والاستثمار، حيث تعكس الاتفاقية إيمانا بأهمية التداول الرقمي وما توفره من فرصة عملية ومستدامة لمتعاملي مصرف الشارقة الإسلامي في الاشتراك في الاكتتابات العامة في الدولة عبر الإنترنت، فنحن معنيون دومًا بترجمة رؤية وتوجهات دولة الإمارات في تبني أحدث التقنيات ضمن العالم الرقمي وتطبيقاته بما ينعكس إيجابًا على المشهد المالي والاستثماري في الدولة.»

وأضاف «نحن حريصون على تعزيز التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتقديم أحدث وأفضل الخدمات الالكترونية في المجتمع المالي، نسعى دائمًا لتحديث خدماتنا باستخدام أحدث التقنيات بما يتوافق مع تطلعات ورغبات المتعاملين لضمان تحقيق المزيد من التميز والنجاح والابتكار، وتوفير أفضل وأيسر الخدمات للمتعاملين والتسهيل عليهم بما يسهم في تعزيز حضورهم وتجربتهم عبر رحلتهم المصرفية.»