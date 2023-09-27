شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن سالم القاسمي يفتتح معرض الساعات والمجوهرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

افتتح سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس الأربعاء، فعاليات النسخة الـ 52 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي يقام خلال الفترة من 27 سبتمبر/ أيلول إلى 1 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وتجول سموه في أروقة المعرض، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة أكثر من 500 شركة وعلامة تجارية محلية وعالمية، ويمتد على مساحة 30 ألف متر مربع، مطلعاً سموه على أحدث التصاميم والابداعات من المجوهرات والمشغولات الذهبية والساعات والذهب والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ.

والتقى سموه، خلال جولته في المعرض، أبرز العارضين ومسؤولي الشركات الإماراتية والأجنحة الأجنبية المشاركة، حيث قدم العارضون شرحاً عن أحدث الطرق والأساليب المبتكرة في سوق صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، وأحدث تطوراتها وتوجهاتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كما زار سموه ورشة صاغة الإمارات مستمعاً لشرحٍ عن الفعاليات التي تقدمها الورشة والتصاميم الخاصة بتجميع الأصداف.

ويُعد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الأول والأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في دولة الإمارات والمنطقة، حيث يتيح الفرصة لزواره لإمكانية اقتناء القطع الثمينة النادرة، والشراء المباشر من العارضين، إضافة إلى أنه يشهد خلال أيام انعقاده عقد الصفقات وبناء الشراكات، وتعزيز تواجد الصانعين في أسواق المنطقة، وتبادل الخبرات والآراء للتعرف إلى مستجدات قطاع الذهب والمجوهرات.

ويحظى المعرض بمشاركات من دول عدة، أبرزها الهند، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وسنغافورة، والصين، واليابان، وتركيا، ودولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، ولبنان.

رافق سموه خلال جولته في المعرض كل من عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، ومحمد أحمد العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمسؤولين الحكوميين، والدبلوماسيين ممثلي الدول المشاركة.