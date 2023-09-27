شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للسلع» و«بايبت» يعلنان عن هاكاثون بجوائز 100 ألف دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، وبورصة الأصول المشفرة العالمية «بايبت»، عن إطلاق بطولة هاكاثون بجوائز مجموعها 100 ألف دولار لتعزيز تطوير منظومة تقنيات الويب «ويب 3» المزدهرة في دبي.

تم الإعلان عن الهاكاثون، خلال فعالية عقدت حصريا لأعضاء مركز كريبتو التابع للمركز، ومن المقرر إقامة البطولة في دبي يوم 22 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل، وهي أحدث ثمار التعاون بين المركز وبايبت منذ إعلان الطرفين عن إبرامهما شراكة استراتيجية في يونيو لتسريع التبني الجماعي لتقنيات التشفير «ويب 3» في دبي.

ويهدف الهاكاثون، إلى تعزيز الابتكار في مجال التشفير في تقنيات الجيل الثالث من شبكة الويب وسيكون الهاكاثون الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيتنافس خلال نهائياته ما يصل إلى 10 فرق لتطوير حلول تقنية مبتكرة لمجموعة من التحديات في مجالات الذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية وأمن المعلومات.

اقتصاد الابتكار

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي للمركز: «نجحت دبي خلال وقت قصير في ترسيخ مكانتها باعتبارها المركز الأهم في المنطقة لتقنيات «ويب 3»، ويعد هاكاثون باي بيت مركز دبي للسلع المتعددة خير دليل على جهود الإمارة وطموحاتها في هذا المجال. وبينما تواصل تحولها إلى اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، فإن تعزيز تطوير هذه التقنيات يعد أمراً مهما للإمارة. وسيكون هذا الهاكاثون هو الأكبر من نوعه في المنطقة وسيتفرد بأحدث الابتكارات التقنية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية. يسعدنا مواصلة شراكتنا مع باي بيت في إطار سعينا لدعم ازدهار ونمو مجتمع مطوري التقنيات في مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة».

فيما قال بن زو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بايبت: «أمامنا فرصة مهمة للاستفادة من نشاط الابتكار المتزايد في مجال تقنيات «ويب 3» في دبي، وذلك يمثل ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا بينما نواصل زيادة حصتنا في السوق العالمية. ستساهم شراكتنا مع مركز دبي في تحقيق أهدافنا، لذلك يسعدنا استضافة أكبر هاكاثون من نوعه في المنطقة وتعزيز علاقتنا متبادلة المنفعة مع مركز كريبتو».

أبرم مركز دبي في شهر يونيو/ حزيران من العام الجاري شراكة مع «بايبت» لتقديم دعم مالي بقيمة إجمالية قدرها 500,000 درهم (136,000 دولار) لشركات التشفير الجديدة التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في مركز كريبتو التابع لمركز دبي. وأصبحت «بايبت» بدورها شريك الإدراج والتأسيس لمركز كريبتو، حيث تقدم الشركة دعما مخصصا لشركات التشفير التي تتطلع إلى إدراج الأصول الرقمية في واحدة من أفضل البورصات العالمية المتخصصة في الأصول الرقمية. يقع المقر الرئيسي لشركة «بايبت» في دبي، وهي ثالث أشهر بورصات تداول الأصول المشفرة في العالم، حيث استقطبت قاعدة مستخدمين واسعة تضم اليوم أكثر من 15 مليون مستخدمٍ نشط.

يضم مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 550 عضوا، ويوفر بيئة عمل متكاملة للشركات المتخصصة في مجال تقنيات «ويب 3» والبلوك تشين والخدمات ذات القيمة المضافة المرتبطة بها، حيث يوفر كل ما تحتاجه شركات التشفير ورواد الأعمال لتأسيس أعمالهم وتنمية عملياتهم.

تجدر الإشارة إلى أن بطولات الهاكاثون هي مسابقات تنافسية مكرسة للتكنولوجيا والبرمجة يحاول فيها الأفراد أو الفرق تحقيق هدف معين أو إنجاز عدد من المهام.