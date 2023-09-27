شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تمدد سياسات الضرائب والرسوم التفضيلية لدعم الشركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم الصين تمديد العديد من سياسات الضرائب والرسوم التفضيلية لمواصلة تخفيف العبء عن الشركات ودعم تنمية الأعمال التجارية، حسبما أفادت وزارة المالية، الأربعاء.

وقالت الوزارة: «إن الصين ستواصل إعفاء بعض الأدوية المستخدمة في الوقاية من الأوبئة وبعض الأجهزة الطبية من رسوم التسجيل في الفترة من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2027».

وأضافت الوزارة أنه سيتم تمديد السياسات الداعمة للأموال التي تستخدم في نقل الأفراد المقيمين بالمناطق التي ستبني فيها خزانات المياه خلال الفترة نفسها، وإعادة تسكينهم بمناطق أخرى.

وستستمر السياسات التفضيلية لموردي المنتجات المستخدمة في التدفئة حتى نهاية موسم التدفئة في 2027، وستستمر السياسات التفضيلية لشركات النشر حتى 31 ديسمبر 2027، بحسب الوزارة.