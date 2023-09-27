شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة لإدارة الأصول» تتفقد أسواق الجبيل في المدام والذيد وكلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تفقد وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، سير الأعمال للتشطيبات النهائية لأسواق الجبيل الموزعة على ثلاث مناطق مختلفة في الإمارة، وهي المدام والذيد وكلباء، والتي تعد إضافة نوعية لقطاعات الخدمات فيها، إذ ستوفر احتياجات ومستلزمات غذائية متكاملة ونوعية، لشريحة أوسع من سكان وزوار الإمارة.

ورافقه في الجولة يوسف الزعابي، الرئيس التنفيذي لقطاع الضيافة في الشارقة لإدارة الأصول، وحميد العليلي، مدير قطاع الضيافة في شركة الشارقة لإدارة الأصول.

وأكد الصايغ ضرورة ديمومة العمل بوتيرة عالية لافتتاح الأسواق، والتي ستشكل إضافة مهمة لسكان مختلف مناطق الإمارة، وبما يترجم رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز المرافق الخدمية، وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في المنطقة، وتوفير أفضل الخدمات وسبل العيش الكريم لهم.

ويأتي افتتاح أسواق الجبيل، ضمن الخطة التطويرية التي تنتهجها الشارقة لإدارة الأصول، والتي تسعى من خلالها إلى افتتاح عدة أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف تطوير وتحديث إمكاناتها والتوسع في الخدمات التي تقدمها لشرائح المجتمع كافة، انطلاقاً من دور الشركة في المساهمة الفاعلة بتعزيز الأمن الغذائي. إضافة إلى زيارة سوق الشيص للاطلاع على سير الأعمال في السوق.