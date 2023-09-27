شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. إطلاق منصة جديدة لتدفق التجارة الخليجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابوظبي: ”الخليج 365”

افتتح حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الامارات رئيس غرفة التجارية الدولية – الامارات نظام «آي بي ام سي» للتدفق التجاري الدولي، بحضور الشيخ خالد بن أحمد آل حامد، رئيس مجموعة «آي بي ام سي» الدولية، وساجيت كومار بي كيه، الرئيس التنفيذي للمجموعة وهنري جونز أمولي، عضو مجلس النواب ووزير التجارة والصناعة في بابوا غينيا الجديدة، وسفراء ودبلوماسيون من أكثر من 30 دولة.

وسيعمل النظام المتكامل لتدفق التجارة الدولية في دول الخليج على فهم المعايير والإجراءات الدولية المتعلقة باستخدام البورصة المقبلة، مما يعزز من قدراتها في مجال الأعمال الدولية.

وقال ساجيت كمار بي كيه، الرئيس التنفيذي والمدير العام، والمدير الاستراتيجي، ومدير الاستثمار، والمسؤول الدولي لامتثال الشركات: «خلال الخمس سنوات الأخيرة، عملت»آي بي ام سي«لدعم الأعمال التجارية في جميع الفئات، من الشركات الناشئة إلى الشركات متعددة الجنسيات والشركات المدرجة، من خلال برامج وأنظمة التوعية والتمكين المؤسسية المتنوعة نسجامًا مع السياق الاقتصادي المتغير في اقتصادات الخليج، مع التركيز على النمو خارج قطاع النفط بعد جائحة كوفيد، من أجل توسيع أسواقها على الصعيد الدولي».

وأعرب حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الامارات، عن دعمه للمبادرة مشيرا الى أنه «بعد مرور 5 سنوات من التخطيط الناجح، تستعد «آي بي ام سي» الآن للدخول في مرحلة التنفيذ من خلال إطلاق نظام التدفق التجاري الدولي المتكامل للصناعات، وهو نظام رائد من القطاع الخاص في دولة الإمارات».

وظهر نظام تدفق التجارة لدى «آي بي ام سي» كبوابة سهلت الاتصالات داخل فئة الأعمال العالمية خلال إكسبو 2020 من خلال جناحات البلدان المعنية ويعد منصة لتدفق التجارة العالمية المتكامل من القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات.

وتتخذ شركة «آي بي ام سي»، الاستشارية للخدمات المالية دولة الإمارات مقراً لها وتربط أكثر من 100 دولة وأكثر من 30 قطاعًا لتمكين الاقتصادات والصناعات والشركات ودعم مشاريعهم وتجارتهم.