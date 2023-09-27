شكرا لقرائتكم خبر عن ربع مليون زائر يومياً لمتاجر «كارفور» في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت «كارفور» أنها تستقبل أكثر من ربع مليون عميل يومياً في متاجرها في دولة الإمارات. وفي إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية الـ28 لانطلاقها، أعلنت «كارفور»، التي تملكها وتديرها شركة «ماجد الفطيم» في الإمارات، عن خصومات بين 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر.

انطلقت أعمال «كارفور»، في دولة الإمارات قبل حوالي ثلاثة عقود، وبهذه المناسبة، قال بيرتراند لوماي، مدير كارفور الإمارات لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»: «قبل ثمانية وعشرين عاماً، انطلقت أعمال كارفور في دولة الإمارات في خطوة هدفنا من خلالها إلى تقديم تجربة تسوق غنية. ونواصل اليوم المضي قدماً نحو تعزيز أعمالنا وخططنا الاستراتيجية».

وأضاف: «نستقبل في كارفور أكثر من 250 الف عميل يومياً في متاجرنا في دولة الإمارات. ويُشكل ذلك دلالة واضحة على التزامنا بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات والسلع التي تلبي احتياجاتهم المختلفة».

أطلقت «ماجد الفطيم»، سلسلة «كارفور» في المنطقة عام 1995، حيث تملك الشركة الامتياز الحصري لإدارة وتشغيل العلامة التجارية في أكثر من 30 سوقاً عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

على مستوى المنطقة، توفر «كارفور» إمكانية الوصول إلى المنتجات لنحو 770 ألف عميل يومياً. وتحرص الشركة على التعاون مع المصادر المحلية في سلسلة التوريد، حيث تقوم بتوريد أكثر من 80% من منتجاتها من المنطقة.