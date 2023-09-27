شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تحظر التجارة الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير التجارة الإندونيسي، الأربعاء: «إن البلاد حظرت معاملات التجارة الإلكترونية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بموجب قواعد تنظيمية جديدة».

وتقول الحكومة إنها اتخذت هذا الإجراء من أجل حماية التجار والسوق التقليدية في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وأضافت أن «التسعير التنافسي على منصات وسائل الاجتماعي يهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم».

وقال وزير التجارة ذو الكفل حسن لصحفيين: «إن القواعد التنظيمية، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، تهدف إلى ضمان منافسة تجارية منصفة وعادلة».

وذكر جيري سامبواجا، نائب وزير التجارة في وقت سابق من الشهر الجاري: «لا يمكن المزج بين وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية»، متعهداً بمنع أي تداخل بينهما. كما وصف خاصية تيك توك للبث المباشر أو «لايف» بأنها مثال للأشخاص الذين يبيعون بضائع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الاثنين: «إن الحكومة يجب أن تأخذ في الاعتبار مصدر رزق ما يزيد على ستة ملايين بائع محلي يباشرون أعمالهم على تطبيق تيك توك شوب للتجارة».

وذكرت الشركة أن 325 مليون شخص من جنوب شرق آسيا يستخدمون التطبيق شهرياً، من بينهم 125 مليوناً من إندونيسيا. (رويترز)