شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات السلع المعمرة الأمريكية ترتفع 0.2% في أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت طلبات السلع المصنعة الأمريكية المعمرة على غير المتوقع في أغسطس، وكانت هناك دلائل على أن إنفاق الشركات على المعدات استعاد بعض الزخم بعد تعثره في أوائل الربع الثالث.

وقالت وزارة التجارة، الأربعاء: «إن طلبيات السلع المعمرة، وهي سلع تتراوح من المحامص إلى الطائرات التي من المفترض أن تستمر لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، ارتفعت بنسبة 0.2% الشهر الماضي». وتم تعديل بيانات يوليو بالخفض لتظهر انخفاض طلبيات هذه السلع بنسبة 5.6% بدلاً من 5.2% كما ورد سابقًاً.

وارتفعت طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، وهي مؤشر يتم مراقبته عن كثب لخطط إنفاق الشركات، بنسبة 0.9% بعد انخفاض معدل بالخفض بنسبة 0.4% في الشهر السابق. وتم الإبلاغ سابقاً عن أن ما يسمى بطلبيات السلع الرأسمالية الأساسية قد ارتفعت بنسبة 0.1% في يوليو. من المحتمل أن يكون بعض الارتفاع في قيمة الطلبات يعكس ارتفاع الأسعار.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض طلبيات السلع المعمرة بنسبة 0.5% الشهر الماضي، وعدم تغيير طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية. ويتعثر التصنيع، الذي يشكل 11.1% من الاقتصاد، حيث يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تباطؤ الطلب على السلع.

ومنذ مارس 2022، رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50%. وقد يؤدي إضراب نقابة عمال السيارات المتحدة ضد شركات «جنرال موتورز» و«ستيلانتس» و«فورد موتور» إلى الضغط على التصنيع. (رويترز)