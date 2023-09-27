شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر السعودي يستعيد مستوى 11 ألف نقطة.. وبورصة البحرين في عطلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الإربعاء، في حين أن بورصة البحرين في عطلة رسمية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
حيث ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس «تاسي» 1.45% إلى 11076.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 204 ملايين سهم.
وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) 1.01% إلى 22632.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.
وفي سلطنة عُمان، ارتفع مؤشر بورصة مسقط «30» 0.20% إلى 4678.13 نقطة. وبلغت قيمة التداول 3.051 مليون ريال عُماني.
وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر السوق الرئيس «إيجي إكس 30» 0.89% إلى 20174.28 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» 0.28% إلى 3785.08 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا الذي فقد نحو 0.44% من قيمته، مُنهيًا التعاملات عند مستوى 5643.2 نقطة.
حيث ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس «تاسي» 1.45% إلى 11076.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 204 ملايين سهم.
وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) 1.01% إلى 22632.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.
- الكويت
وفي سلطنة عُمان، ارتفع مؤشر بورصة مسقط «30» 0.20% إلى 4678.13 نقطة. وبلغت قيمة التداول 3.051 مليون ريال عُماني.
وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر السوق الرئيس «إيجي إكس 30» 0.89% إلى 20174.28 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» 0.28% إلى 3785.08 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا الذي فقد نحو 0.44% من قيمته، مُنهيًا التعاملات عند مستوى 5643.2 نقطة.