الاقتصاد

المؤشر السعودي يستعيد مستوى 11 ألف نقطة.. وبورصة البحرين في عطلة

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء الأسهم في دول ، الإربعاء، في حين أن بورصة البحرين في عطلة رسمية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
حيث ارتفع مؤشر الأسهم الرئيس «تاسي» 1.45% إلى 11076.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 204 ملايين سهم.
وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) 1.01% إلى 22632.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.
  • الكويت
وفي الكويت، انخفض المؤشر العام لبورصة الكويت 0.12% إلى 6886.73 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 228.4 مليون سهم، عبر 11690 صفقة نقدية، بقيمة 43.4 مليون دينار كويتي. وهبط مؤشر السوق الرئيسي 0.15% إلى 5717.38 نقطة، من خلال تداول 142.3 مليون سهم، عبر 5872 صفقة نقدية بقيمة 15.3 مليون دينار كويتي. كما انخفض مؤشر السوق الأول 0.12% إلى 7520.81 نقطة، من خلال تداول 86 مليون سهم عبر 5818 صفقة بقيمة 28 مليون دينار. في موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) 0.14% إلى 5710.09 نقاط، من خلال تداول 125.1 مليون سهم، عبر 4578 صفقة نقدية بقيمة 13.8 مليون دينار كويتي. وفي قطر، تراجع المؤشر العام لبورصة قطر 0.59%، إلى 10264.75 نقطة. وجرى خلال الجلسة تداول 165.750 مليون سهم، بـ 460.077 مليون ريال.
وفي سلطنة عُمان، ارتفع مؤشر بورصة مسقط «30» 0.20% إلى 4678.13 نقطة. وبلغت قيمة التداول 3.051 مليون ريال عُماني.
وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر السوق الرئيس «إيجي إكس 30» 0.89% إلى 20174.28 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» 0.28% إلى 3785.08 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا الذي فقد نحو 0.44% من قيمته، مُنهيًا التعاملات عند مستوى 5643.2 نقطة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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