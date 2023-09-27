شكرا لقرائتكم خبر عن «المصافي» تتلقى خطابات من مساهمين يطلبون التصويت على عزل مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة المصافي العربية السعودية عن تلقّيها خطابات من بعض المساهمين الذين يملكون ما نسبته 10% أو أكثر من رأس مال الشركة يطلبون فيه التصويت على عزل مجلس الإدارة في دورته الحالية.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، تضمنت الخطابات عقد جمعية عمومية للتصويت وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.

وقالت الشركة إن بناءً على ذلك ستتخذ الشركة الإجراءات النظاميّة اللازمة حيال الطلبات المذكورة وستعلن عن أيّ تطوّرات في هذا الصدد في حينه.