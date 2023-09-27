شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة خدمة شحن لربط السعودية بموانئ شرق أفريقيا وأوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم عن إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة "MSC" خدمة الشحن الملاحية الجديدة "INDIA EAST MED"، التي تربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموانئ شرق أفريقيا، وشرق أوروبا، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة بين الموانئ السعودية وموانئ العالم.

وتأتي هذه الخدمة الجديدة في إطار جهود "موانئ" الرامية لترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط ثلاث قارات، وتعزيزًا لحركة سلاسل الإمداد، وفقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تحسين تصنيف المملكة على مؤشر الأونكتاد لخطوط النقل البحري.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة التي انطلقت أسبوعيًا بداية من 27سبتمبر الجاري 2023م على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ13 ميناء إقليميًا وعالميًا تشمل: نهافا شيفا وموندرا وهزيرا بالهند، وجيبوتي، وإسكندرون ومرسين وألياجا وديرنس وتيكيرداغ في تركيا، وجيويا تاورو الإيطالي، وجبل علي وأبو ظبي بالإمارات، وصحار العماني، وذلك بعدد سفينة واحدة تبلغ طاقتها الاستيعابية 13000 حاوية.

وتسهم الخدمة الجديدة في إحداث نقلة نوعية في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية، وتعزيز مكانة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وزيادة فرصه التنافسية، وتأكيد ثقة الشركات العالمية والوكلاء الملاحيين في كفاءة الموانئ السعودية، وجاهزيتها المتكاملة وفق أحدث المواصفات العالمية، وقدرتها على استيعاب الزيادة المستمرة في حجم المناولة.

يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يمتلك بنية متطورة تساعد القطاع البحري على ممارسة أعماله بكل سهولة ويسر، مما أسهم في تحقيقه أعلى مناولة شهرية في تاريخه خلال شهر يوليو 2023م، بمناولة 211,202 حاوية قياسية.

ويرتبط الميناء بشبكة طرق سريعة تربطه بجميع مدن المنطقة الشرقية بالمملكة، إضافة إلى سكة حديدية متطورة تربطه بالميناء الجاف بالرياض، مما يجعله الخيار الأفضل للشركات العاملة في التجارة العابرة للحدود.