شكرا لقرائتكم خبر عن هيونداي وكيا تستدعيان 3.4 مليون سيارة في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استدعت شركتا هيونداي وكيا ما يقرب من 3.4 مليون سيارة في الولايات المتحدة، وطلبتا من مالكيها ركنها في الخارج بسبب خطر نشوب حرائق في حجرة المحرك.

وتغطي عمليات الاستدعاء العديد من طرازات السيارات وسيارات الدفع الرباعي من عام 2010 حتى عام 2019، بما في ذلك سيارة هيونداي سانتا في إس يو في وسيارة كيا سورينتو إس يو في.

وتقول الوثائق التي نشرتها الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة، الأربعاء: «إن وحدة التحكم في الفرامل المانعة للانغلاق يمكن أن تتسرب منها السوائل وتتسبب في ماس كهربائي، ما قد يؤدي إلى نشوب حريق أثناء وقوف المركبات أو قيادتها».

وتنصح شركات صناعة السيارات أصحاب السيارات بركن سياراتهم في الخارج، وبعيداً عن الهياكل حتى تتم الإصلاحات.

استبدال ديسك الفرامل المانعة للانغلاق

وسيقوم التجار باستبدال ديسك الفرامل المانعة للانغلاق دون أي كلفة على المالكين. وتقول كيا في المستندات: «إنها سترسل رسائل إخطار إلى المالكين بدءاً من 14 نوفمبر/تشرين الثاني. أما بالنسبة لشركة هيونداي، فالتاريخ هو 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

وذكرت الوثائق أن شركة هيونداي أبلغت عن 21 حريقاً في المركبات المتضررة في الولايات المتحدة، و22 حادثاً حرارياً آخر بما في ذلك الدخان والحرق وذوبان الأجزاء. وأبلغت شركة كيا عن 10 حرائق وحوادث ذوبان.

وقالت هيونداي في بيان: «إنه يمكن للمالكين الاستمرار في قيادة المركبات، ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث أو إصابات».

وقالت شركة صناعة السيارات: «إنها تقوم بعملية الاستدعاء لضمان سلامة عملائها».

وقالت الشركة: «إن الحلقة O الموجودة في عمود محرك الفرامل المانعة للانغلاق، يمكن أن تفقد قوة الختم بمرور الوقت بسبب وجود الرطوبة والأوساخ والمعادن الذائبة في سائل الفرامل، ما يتسبب في حدوث تسربات. وقال البيان: «إن المصهر الجديد يحد من تيار التشغيل لوحدة الفرامل».

حريق في حجرة المحرك

وقالت كيا في بيان لها: «إنه من الممكن أن يحدث حريق في حجرة المحرك في منطقة وحدة التحكم في الفرامل بسبب ماس كهربائي يؤدي إلى زيادة التيار».

وتساءل مايكل بروكس، المدير التنفيذي لمركز سلامة السيارات غير الربحي، عن سبب عدم قيام الشركات بإصلاح مشكلة التسرب ولماذا ينتظرون طويلاً لإرسال رسائل إلى المالكين.

وقال بروكس: «إن العلاج هو استبدال منصهر بآخر، لكن لا يزال من الممكن أن يتسرب سائل الفرامل، ما قد يسبب مشكلة تتعلق بالسلامة». وتساءل: «لماذا لا تحل المشكلة؟»، متوجهاً إلى الشركات بالقول: «ما لا تفعله هنا هو إصلاح الحلقة الدائرية والتسرب الذي يسبب المشكلة في المقام الأول. أنت تحارب عرضاً أو جزءاً من المشكلة دون إصلاح مشكلة التصميم الأساسية فعلياً».

وتساءل بروكس أيضاً عن سبب سماح الهيئة للشركات باستبدال الصمامات فقط، ولماذا لا يتم إرسال رسائل مؤقتة للمالكين تحذرهم على الفور من وجود مشكلة خطِرة. وقال: «قد تعتقد بأنه يجب عليك إخطار هؤلاء المالكين الآن بأنه لا ينبغي لهم ركن سياراتهم في مرائبهم وإلا قد تشتعل النيران في منازلهم».

ولا تتناول البيانات الصادرة عن كلا الشركتين سبب عدم إصلاح تسرب السوائل أو سبب استغراق إخطار المالكين عبر رسالة لمدة شهرين تقريباً.

الموديلات المتضررة

وتشمل موديلات كيا المتضررة طرازات بوريجو من 2010 إلى 2019، وكادينزا من 2014 إلى 2016، وفورتي من 2010 إلى 2013، وفورتي كوب وسبورتاج، وK900 من 2015 إلى 2018، وأوبتيما من 2011 إلى 2015، وأوبتيما هايبرد وسول من 2011 إلى 2013، ومن 2012 إلى 2018. ريو 2017، وسورينتو 2011 إلى 2014، وروندو 2010 إلى 2011.

وتشمل طرازات هيونداي التي يشملها الاستدعاء: إلنترا وجينيسيس كوبيه وسوناتا هايبرد من عام 2011 إلى 2015، وأكسنت وأزيرا وفيلوستر من عام 2012 إلى 2015، وإلنترا كوبيه وسانتا في من عام 2013 إلى 2015، وإيكوس من عام 2014 إلى 2015، وسيارة إيكوس من عام 2010 إلى، 2012 فيراكروز 2010 إلى 2013، توسان، خلية الوقود توسان 2015، و سانتا في سبورت 2013. (أ.ب)