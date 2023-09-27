“الخريف” يبحث مع وزير الصناعة والتجارة البحريني تعزيز التعاون في القطاع الصناعي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في مقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين الأستاذ عبدالله عادل فخرو، والوفد المرافق له.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مجددًا حرص المملكة على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات مع مملكة البحرين، بما في ذلك التكامل الصناعي والاقتصادي.

وتطرق الاجتماع إلى بحث مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وتعزيز أوجه التعاون الصناعي بين البلدين، واستغلال الفرص الطموحة بين الجانبين، إضافة إلى تبادل الخبرات والتقنيات بين جهات القطاع الخاص في كلا البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري والصادرات غير النفطية.

يذكر أن الصادرات السعودية غير النفطية إلى مملكة البحرين خلال عام 2022 بلغت 7 مليارات ريال، في حين بلغت الواردات 9.8 مليارات ريال خلال العام نفسه، وأسهم صندوق التنمية الصناعية السعودي في تمويل 13 مشروعًا صناعيًا بقيمة 1,5 مليار ريال.