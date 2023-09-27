شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 27-9-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27-9-2023.





إيقاف تداول 5 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وسماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للمحاصيل الزراعية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.





البورصة تخسر 8 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر سبتمبر، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 10 مليارات جنيه، بعد تنفيذ صفقة شراء حديد عز لأسهم شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.373 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 681.5 مليون ورقة مالية بقيمة 10.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 98.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.58%، والعرب على 1.02%، واستحوذت المؤسسات على 82.18% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 17.81%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 333.8 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 15.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 359.8 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 20174 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 24341 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 8444 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3785 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 5643 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 5513 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1480 نقطة.

وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 56.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.219 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.47%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 7.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.39%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 7.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 13.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.93%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 6.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.34%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.379 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.29%.

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.771 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.11%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 5.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.08%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 13 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.99%.