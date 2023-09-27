شكرا لقرائتكم خبر عن %49 من المسافرين في الإمارات مصابون بالنوموفوبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعاني 49% المسافرين من دولة الإمارات رهاب فقدان الهاتف المحمول «النوموفوبيا» Nomophobia، وفقاً لاستبيان عالمي جديد أجراه برنامج «برايوريتي باس»، لتجارب المطارات. وقام البرنامج باستطلاع رأي لـ 8500 شخص في 11 دولة ووجد أنّ واحداً من بين كلّ 3 أشخاص حول العالم (34%) يجد صعوبة في الاسترخاء خلال السفر. وأظهر الاستطلاع أن المسافرين من الإمارات جاءت ضمن الفئة الأقلّ احتمالاً للابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية أثناء عطلتهم، مقارنة بسكّان الدول الأخرى.

وأقرّ أكثر من نصف المسافرين (58%) بأنهم يجدون صعوبة في الحدّ من الوقت الذي يمضونه في تصفّح هواتفهم أثناء عطلتهم، بينما يعاني أيضاً 61% من جيل الألفية المشكلة نفسها. ويحاول 57% من المسافرين جاهداً التوقّف عن تفقّد الاستفسارات المرتبطة بالعمل، بينما يقوم 28% من المسافرين من الإمارات بالتحقّق من هاتفهم المحمول كلّ نصف ساعة أو أقلّ، وهذا أكثر بنسبة 10% عن المتوسط العالمي.

عالمياً

وعلى الصعيد العالمي، قال أكثر من 6 من بين كل 10 مسافرين (62%) إنّ المشاكل التي تطرأ قبل الإقلاع غالباً ما تؤدي إلى ظهور أعراض الـ«نوموفوبيا». ويشعر نصف المسافرين حول العالم (53%) بأنّ الجلوس في صالة المطار قد أسهم في الحدّ من استخدام أجهزتهم الإلكترونية خلال رحلاتهم السابقة، بالمقارنة مع 50% من المسافرين من دولة الإمارات الذين يوافقون أيضاً على أنّ التسوّق في السوق الحرة (51%) وتناول المأكولات والمشروبات (41%) تُعدّ من الطرق الأكثر فعالية للابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية قبل الإقلاع«.

وقال كريستوفر إيفانز، الرئيس التنفيذي لمجموعة كولينسون إنترناشيونال: إن القدرة على الابتعاد عن الهاتف المحمول أصبح أمراً أكثر أهمية من أي وقت مضى. تشير دراستنا إلى أنّ الـ«نوموفوبيا» هو اضطراب حقيقي.

ومع ابتعاد أكثر من ثلث (37%) المسافرين من الإمارات عن الأجهزة الإلكترونية في بداية رحلتهم، سرعان ما يشعرون بأنهم مضطرون للاطمئنان على سير الأمور في الديار. ونتيجة لذلك، طلب البرنامج من المشاركين في الاستطلاع ابتكار مسار رحلة مثالية لا تنتج عنها أعراض النوموفوبيا. وقد قال المسافرون في الإمارات: إنّ أفضل أنواع السفر للاسترخاء والابتعاد عن الأجهزة المحمولة تتمثّل في رحلة إلى الشاطئ، تليها عطلة في المدينة أو رحلة سفاري أو رحلة تخييم. ويجب أن تمتدّ الرحلة لأسبوع كامل، أما النساء فقلنَ إنّ التجول في السوق الحرة هو الجزء المفضّل لديهن في المطار قبل الإقلاع، بينما يفضّل الرجال الجلوس في صالة المطار.