شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي الصيني» يتعهد بتقديم دعم أقوى للاقتصاد الحقيقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهد البنك المركزي الصيني بتعزيز تنظيم الاقتصاد الكلي بهدف تعزيز الطلب المحلي وتقديم دعم أقوى للاقتصاد الحقيقي، حيث يواصل التعافي الاقتصادي في البلاد زخمه.

وقال بنك الشعب الصيني، في بيان نشرته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، الأربعاء، «في الوقت الحالي، تصبح البيئة الخارجية أكثر تعقيداً وخطورة، مع تباطؤ في الاقتصاد العالمي وفي التجارة والاستثمار الدوليين، ولا يزال التضخم مرتفعاً ومن المتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة في الدول المتقدمة».

وأضاف البنك المركزي أن «الاقتصاد الصيني يواصل التعافي بزخم متزايد، لكنه لا يزال يواجه تحديات، مثل الطلب غير الكافي، بحسب بيان صدر بعد اجتماع الربع الثالث للجنة السياسات النقدية ببنك الشعب الصيني».

دعم متواصل

وذكر البيان أن البنك يعتزم تقديم دعم متواصل، والاستفادة من الزخم الاقتصادي، وتكثيف قوة تنظيم الاقتصاد الكلي، وتنفيذ سياسة نقدية حكيمة بطريقة مستهدفة، والقيام بتعديلات لمواجهة التقلبات الدورية.

وتعهد أيضاً بتعزيز الدعم للقطاعات الرئيسية والروابط الضعيفة في الاقتصاد الوطني، مثل التمويل الشامل والتنمية الخضراء والابتكار التكنولوجي وبناء البنية التحتية، وتوجيه تكاليف تمويل الشركات وقروض شراء المنازل في اتجاه الهبوط.

وفيما يتعلق بسوق تداول العملات (فوركس)، قال البنك المركزي: «إنه سيصحح بحزم السلوكيات أحادية الجانب وإجراءات مسايرة التقلبات الدورية، وسيتفادى التقلبات المفرطة في سعر الصرف، وسيحافظ على سعر صرف اليوان مستقراً بشكل أساسي عند مستويات معقولة ومتوازنة».