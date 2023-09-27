شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب السرقات.. سلسلة متاجر تجزئة أمريكية تغلق 9 فروع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «تارغت»، إحدى أكبر متاجر التجزئة الأمريكية، إنها ستغلق تسعة متاجر في أربع ولايات أمريكية، بما في ذلك كاليفورنيا، مشيرة إلى أن «السرقة وجرائم التجزئة المنظمة تهدد أمن موظفي التجزئة والعملاء».

وستشهد هذه الخطوة، التي ستسري اعتباراً من 21 أكتوبر، إغلاق متجر واحد في مدينة نيويورك، ومتجرين في سياتل، وثلاثة مواقع عبر أسواق سان فرانسيسكو وأوكلاند وثلاثة في بورتلاند.

وقال بائع التجزئة: «إنه على الرغم من الاستثمارات الضخمة في مجال الأمن، إلا أن الشركة استمرت في مواجهة التحديات الأساسية لإدارة المتاجر بأمان».

وتدير «تارغت» ما يقرب من 2000 متجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقالت شركة «تارغت» في بيان: «لا يمكننا الاستمرار في تشغيل هذه المتاجر لأن السرقة وجرائم البيع بالتجزئة المنظمة تهدد سلامة فريقنا وضيوفنا، وتساهم في أداء أعمال غير مستدامة».

وأصبحت جرائم السرقة والتجزئة قضية ملحّة بشكل متزايد بالنسبة لتجار التجزئة في الولايات المتحدة، حيث تستهدف عصابات الجريمة المنظمة مخزونات التجزئة وتتسبب في المزيد من الخسائر المالية للشركات.

وأظهر تقرير صادر عن الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة (NRF)، وهو اتحاد تجاري، في وقت سابق من الثلاثاء أن «انكماش» المخزون كنسبة مئوية من إجمالي مبيعات التجزئة يمثل خسائر بقيمة 112.1 مليار دولار في عام 2022، ارتفاعاً من 93.9 مليار دولار في 2021.

وقالت شركة «تارغت» ومقرها مينيابوليس بولاية مينيسوتا: «إنها ستعمل مع جميع الموظفين المؤهلين في المواقع المتضررة لتوفير فرص للانتقال إلى مواقع مستهدفة أخرى». (رويترز)