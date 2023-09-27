وزير الاقتصاد والتخطيط يزور جمهورية سلوفينيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قام معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم اليوم بزيارة رسمية إلى جمهورية سلوفينيا، واجتمع خلالها مع عدد من كبار المسؤولين.

وعقد معاليه سلسلة من الاجتماعات الثنائية، مع معالي وزير الاقتصاد والسياحة والرياضة ماتياس هان، ومعالي وزير المالية كلامين بوستيانتشتش، و رئيس غرفة التجارة والصناعة تيبور سيمونكا، لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعلى هامش الزيارة الرسمية، شارك معاليه في اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال بين البلدين الصديقين، واستعرض أهم فرص الاستثمار، وتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال سعودي سلوفيني لتعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الخاص.

وقال معاليه: “هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة للتعاون بين القطاع الخاص في المملكة وسلوفينيا، ويمكن أن يؤدي هذا التعاون إلى مشاريع مبتكرة وفرص استثمارية تحقق نتائج مفيدة للشركات في كلا البلدين”، مضيفاً أن هذا سيدفع الابتكار ويعزز مسيرة التقدم.

وتأتي زيارة وزير الاقتصاد والتخطيط لجمهورية سلوفينيا في إطار جهود المملكة لبناء الجسور وتعزيز التعاون مع بقية دول العالم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وانطلاقاً من إيمان المملكة بأن تعزيز التعاون والاستثمارات العابرة للحدود ستفتح أمام القطاع الخاص آفاقاً أوسع للنمو والازدهار، مما سيدعم بدوره التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.