تعاون تقني بين «عِلم» وجامعة الملك سعود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الملك سعود مذكرة تفاهم مع شركة «عِلم» بهدف تحقيق الشراكة الاستراتيجية والتعاون البحثي والتقني في مجالات إنتاج الأبحاث التطبيقية والمشروعات التقنية، التي تسهم في تعزيز الاستثمار بجوانب المعرفة والابتكار.

وتسهم المذكرة التي وقعها نيابة عن رئيس الجامعة نائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يزيد آل الشيخ، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبدالرحمن الجضعي، في دفع عجلة البحث والابتكار في مجالات العلوم والهندسة والتقنية، وقابلية مخرجات الأبحاث والمشاريع للتطبيق في سوق العمل، وذات جودة عالية.

وتأتي هذه المذكرة كثمرة للاجتماعات والتنسيق المتواصل بين مكتب العلاقات الصناعية والأعمال بجامعة الملك سعود، وإدارة قطاع الأبحاث والابتكار من شركة «عِلم».

وثمّن مستشار نائب الرئيس بالجامعة للعلاقات الصناعية والأعمال الدكتور ناصر العريفي الجهود المشتركة للجانبين، في الوصول إلى هذه الشراكة، تحقيقا لتطلعات رؤية المملكة 2030م، في إطار ما تملكه الجامعة كقطاع أكاديمي، وشركة علم كقطاع صناعي تقني، دعما للاستثمار المعرفي.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في شركة «عِلم» ماجد العريفي، أن الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام الشركة الدائم في دعم البحث العلمي والتطوير، التي تعد واحدة من مرتكزات أعمالها القائمة على الابتكار، وتعميقها خلال عمليات الشراكة الفاعلة مع المراكز البحثية والجامعات، والرامية إلى تشجيع إنتاج البحوث العلمية الإبداعية التطبيقية، والعمل على نقل المعرفة والإبداع والابتكار، والإسهام في بناء اقتصاد المعرفة، والتوظيف الأمثل للعلوم والتقنية، بما يحقق رؤية المملكة 2030.

يذكر، أن التعاون بين جامعة الملك سعود وشركة «عِلم»، في مجال تطوير البحوث والابتكار في مختلف التخصصات العلمية والتقنية، لتكون مرجعا للتنمية المستدامة والاستثمار المعرفي، وتشجيع البحوث العلمية والابتكار في مجالات التقنية، تحقيقا لريادة عالمية وتميز في بناء مجتمع المعرفة، ودعما لمستهدفات رؤية السعودية 2030.