تأكيد على دور البحث والتطوير في استدامة الإمدادات المعدنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد لقاء «دور مراكز التميز في إنشاء سلاسل الإمداد المعدنية»، أهمية قطاع البحث والتطوير والابتكار في مجال التعدين، ودوره في استدامة الإمدادات المعدنية.

وناقشت الجلسات الحوارية للقاء الذي عقد في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، دور البحث والتطوير في التغلب على التحديات الكُبرى في قطاع التعدين، واستدامة سلاسل الإمداد المعدنية.

وقدم اللقاء في ختام أعماله، أمس، مقترحات والتوصيات لتبادل الأفكار والاستراتيجيات بين مُمثلي الحكومة والصناعة والأوساط الأكاديمية والمجالس العلمية، وتحفيز الابتكار في تقنيات وسياسات التعدين، إضافة إلى تعزيز المهارات والمعرفة، وتطوير البنى التحتية الفعالة في قطاع التعدين، وتفعيل التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

ونظم اللقاء «كاكست» بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومؤتمر التعدين الدولي، بحضور النائب الأعلى لرئيس المدينة لقطاع البحث والتطوير الدكتور طلال السديري، و40 خبيرا من قادة الصناعة والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين في مجال التعدين من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف اللقاء إلى إنشاء مركز تميز إقليمي في قطاع التعدين، كمحصلة لرؤى أصحاب المعالي الوزراء في اجتماع الطاولة الوزارية لمؤتمر التعدين الدولي، الذي سيعقد في يناير القادم، ورسم خارطة طريق لآلية عمل المركز فيما يخدم منطقة أفريقيا ووسط وغرب آسيا، إضافة إلى إبراز أهمية قطاع البحث والتطوير والابتكار في مجال التعدين، ودوره في استدامة الإمدادات المعدنية والتغلب على التحديات التي تواجه المنطقة.

وأكد نائب رئيس المدينة لقطاع الطاقة والصناعة الدكتور سعيد الشهري، في اللقاء، اهتمام المملكة بقطاع التعدين كونه ركيزة ثالثة للاقتصاد الوطني، بما يحقق رؤية 2030 الطموحة في تعزيز إسهام القطاع بالناتج المحلي بشكل كبير.

وأشار إلى أهمية إنشاء مركز تميز إقليمي لقطاع التعدين لإيجاد الحلول على الطلب المتزايد على المعادن، بسبب تنوع الصناعات التي ترتكز على استدامة الإمدادات المعدنية، بما يكفل ثبات الأسواق ويعزز نمو الصناعة والتطور.

ولفت إلى سعي «كاكست» لتعزيز البحث والتطوير والابتكار في قطاع التعدين، خلال استراتيجيتها التي تتماشى مع التطلُّعات والأولويات الوطنية، إذ قامت بإنشاء معهد لتقنيات التعدين والهيدروكربونات، وتسهم بطرح رؤيتها في مجال التعدين على الصعيد الإقليمي.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمنتدى مستقبل التعدين علي المطيري، أن هذا اللقاء يأتي ضمن الأعمال التحضيرية لمنتدى مستقبل التعدين، وتمكين النقاش مع الخبراء الدوليين في تعيين الاحتياجات الرئيسة للمنطقة إقليميا، وآلية التعاون.

مبينا أن منتدى مستقبل التعدين انطلق منذ عامين، وأصبح اليوم منصة عالمية تقود لتشكيل مستقبل التعدين في منطقة وسط وغرب آسيا وأفريقيا التي تتجاوز 80 دولة.