وفد التأمينات

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وتأتي هذه الزيارة في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها بين المملكة وجمهورية قرغيزستان في مجال التقاعد، ضمن اتفاقيات عدة تم توقيعها بين البلدين، إلى جانب إقامة لقاءات واجتماعات متعددة لبحث ومناقشة المستجدات والموضوعات المشتركة، وتعزيز التعاون والتواصل في مجالات الحماية التأمينية بين الجانبين.
يذكر، أن الاتفاقية التي وقعت بين التأمينات الاجتماعية والصندوق الاجتماعي بجمهورية قرغيزستان، تناولت كثيرا من مجالات التعاون والمحاور المشتركة ذات العلاقة بالحماية التأمينية، واحتساب المعاشات والاشتراكات، وتقنية المعلومات، والدراسات الإكتوارية، وإدارة واستدامة صناديق التقاعد.
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