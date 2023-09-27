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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة حائل، ناقشتا أهمية التقنيات الحديثة في تطوير القطاع الزراعي في المملكة، وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع لزيادة الإنتاج، وتحسين دخل المزارعين، وفتح مجالات جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، مع وكيل جامعة حائل للتطوير والأعمال الدكتور عبدالعزيز العمرو، في مقر الوزارة؛ لبحث أوجه التعاون المشتركة لتنفيذ الدراسات والمشاريع البحثية الخاصة بالقطاع الزراعي. وتناول الجانبان سبل المشاركة في تنفيذ مشروع تحسين وتطوير خدمات قطاع الزراعة في جميع مناطق المملكة، والذي تعمل الجامعة على تنفيذه لمدة ثلاث سنوات بقيمة إجمالية تجاوزت 21 مليون ريال. ويأتي الاجتماع استمرارًا لجهود الوزارة في دعم تبني النظم والتقنيات والابتكارات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال مزيد من الشراكات المحلية والإقليمية والعالمية.

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