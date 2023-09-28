شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي يلتقي في سنغافورة المُنْضَمّات لبرنامج قياديات المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، اليوم الأربعاء، في سنغافورة القياديات المُنْضَمّات لبرنامج تطوير قياديات المستقبل في القطاع اللوجستي بجمهورية سنغافورة، الذي تقدمه الأكاديمية السعودية اللوجستية بالشراكة مع أكاديمية سنغافورة لسلاسل الإمداد واللوجستيات (SCALA).

واطلع القصبي بحضور نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، الدكتورة إيمان المطيري، وسفير خادم الحرميين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة، عبد الله بن محمد الماضي على سير العملية التدريبية للبرنامج، والمخرجات المتوقعة منه.

منحة مجانية

وأوضح المدير التنفيذي للأكاديمية السعودية اللوجستية الدكتور عبد الله العبد الكريم، إن البرنامج يعد من البرامج النوعية التي تقدم كمنحة مجانية مدعومة بالكامل من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" لتأهيل قياديات في القطاع.

وأفاد العبدالكريم أن البرنامج يتضمن أكثر من 90 ساعة تدريبية مكثفة يقدمها أفضل الخبراء، وتتناول تطوير المهارات القيادية والتفكير الإستراتيجي، إلى جانب إدارة اللوجستيات، وسلاسل الإمداد، والتحول الرقمي في قطاع الخدمات اللوجستية، إضافة إلى أن البرنامج يشمل زيارات ميدانية لأكبر الشركات اللوجستية العاملة في سنغافورة.

وختم المدير التنفيذي للأكاديمية السعودية اللوجستية بالشكر للوزير القصبي على زيارته التي وصفها بأنها تحفز المنضمات للبرنامج في رحلتهن التطويرية نحو أن تشارك المرأة السعودية في قيادة في القطاع اللوجستي بما يحقق مستهدفات المملكة في التحول لمركز لوجستي عالمي يدعم النمو الاقتصادي في المملكة.