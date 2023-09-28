شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في اجتماع وكلاء وزارات المالية بدول الخليج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية، د. رياض بن محمد الخريّف، وفد المملكة في الاجتماع الـ 70 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد اليوم في مسقط بسلطنة عُمان.

ويأتي الاجتماع تحضيرياً للاجتماع الوزاري العشرين بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مناقشات الاجتماع

نوقشت نتائج الاجتماع 81 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماعات ذات العلاقة بمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة والفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات مجموعة العشرين في المسار المالي، بالإضافة إلى الحوكمة المقترحة لتنفيذ القرارات.

واختتم الاجتماع أعماله بتوصيات للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي ستتم مناقشتها بتاريخ 5 أكتوبر 2023 في مسقط بسلطنة عُمان.