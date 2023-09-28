شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معدلات مبيعات السيارات الملاكى والمجمعة محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات " الاميك " أن مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) قد سجلت انخفاضا بنسبة 69% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى، حيث بلغ إجمالى المبيعات 31,801 سيارة مقارنة بـ 101,514 سيارة مسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضى 2022.

وسجلت مبيعات السيارات " المجمعة محليا " انخفاضا بنسبة 58% لتصل إلى 25,205 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2023، مقابل 59,890 سيارة تم تسجيلها خلال نفس الفترة 2022.