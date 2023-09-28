البورصة المصرية إجازة اليوم بمناسبة المولد النبوى الشريف

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 أجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة المولد النبوى الشريف ، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023.

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.5%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.4%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.3%، وهبط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2%، وانخفض قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والعقارات بنسبة 1.7%، 1.2%، على التوالي.

وهبطت قطاعات الخدمات التعليمية، والمنسوجات والسلع المعمرة، ومواد البناء بنسبة 0.6%، 0.5%، 0.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا خدمات النقل والشحن، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي، فيما ارتفعت 5 قطاعات وهم: التجارة والموزعون، والموارد الأساسية، والسياحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك بنسبة 7.9%، 6.3%، 2.7%، 2.2%، 1.7%، على الترتيب.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 20174.28 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-رابع أسبوع في شهر سبتمبر- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3785.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 5643.20 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 24341.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 5513.81 نقطة.