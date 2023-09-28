شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمو «بالمز» يرفضون زيادة رأس المال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

رفضت الجمعية العمومية لشركة بالمز الرياضية خلال اجتماعها، الأربعاء، مقترح زيادة رأس مال الشركة. ووفقا لإفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، لم توافق الجمعية العمومية على تنازل مساهمي الشركة عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، ورفضت تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة، والمعني بزيادة رأس المال.

وكانت إدارة شركة بالمز الرياضية، اقترحت زيادة رأسمال الشركة من 150 مليون درهم إلى 165 مليون درهم، بإصدار 15 مليون سهم جديد، بسعر إصدار 13.33 درهم للسهم (علاوة الإصدار).

ولم يوافق المساهمون على التنازل عن حق الأولوية في أسهم زيادة رأس المال.