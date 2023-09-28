أسعار النفط تقفز بقوة وسط تراجع بمخزونات الخام الأمريكية قبيل الشتاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

قفزت أسعار النفط بقوة خلال التداولات، الأربعاء، إذ ركزت الأسواق على شح الإمدادات قبيل فصل الشتاء و”الهبوط السلس” للاقتصاد الأمريكي، في ظل تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من التوقعات.

وفي التفاصيل، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3 بالمئة، لتصل إلى 96.81 دولاراً للبرميل، بحلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.66 بالمئة لتصل إلى 93.75 دولاراً.

وخلال التداولات، لامس برنت مستوى 97 دولاراً للبرميل، قبل أن يقلص مكاسبه قليلاً، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن هبوط مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بواقع 2.17 مليون برميل الأسبوع الماضي، وبأكثر من التوقعات.

ويمكن أن يؤدي المزيد من التخفيضات في كاشينج، نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي، إلى فرض ضغوط صعودية جديدة على أسواق النفط لأنها ستزيد شح المعروض الناجم عن خفض الإمدادات الذي أقدمت عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، أو “أوبك+”.

وفي غضون ذلك، قال نيل كاشكاري رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي في مينيابوليس أمس الثلاثاء إن “الهبوط السلس” لأكبر اقتصاد في العالم هو الاحتمال الأرجح.

ولكنه أكد أيضاً أن هناك احتمالاً نسبته 40 بالمئة للحاجة إلى رفع أسعار الفائدة “على نحو هادف” للتغلب على التضخم.