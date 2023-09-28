انخفاض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في ثلاث أسابيع بعد بيانات ‏التضخم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

انخفض الدولار الأسترالي مقابل سلة من العملات العالمية؛ ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل نظيره الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، بعد صدور بيانات التضخم في أستراليا خلال الشهر الماضي.

وتراجع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بأكثر من 0.4% إلى 0.6371 وهو المستوى الأدنى منذ 8 سبتمبر 2023م الجاري.